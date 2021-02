De Britse componist Andrew Lloyd Webber, bekend van zijn muziek voor onder andere de musicals Het spook van de opera, Cats en Jesus Christ superstar, heeft een muziekstuk gecomponeerd voor Jackie Weaver. Zij was de moderator bij een lachwekkende digitale vergadering van een dorpsraad die onlangs viraal is gegaan. Llyod Webber schreef een ode en postte het nummer op Instagram, met als onderschrift: ‘Een lied voor Jackie Weaver, we houden allemaal van je!’

Mensen over de hele wereld maken zich vrolijk om de scheldpartijen en pure chaos in de vergadering die Weaver tevergeefs onder controle probeerde te houden. Bekijk enkele fragmenten uit de ‘slechtste zoommeeting ooit’ in onderstaande video.