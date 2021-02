‘Voorzitter Tokio 2020-comité neemt ontslag na vrouwonvriendelijke uitspraken’

Yoshiro Mori, de voorzitter van het Olympisch organisatiecomité voor ‘Tokio 2020’, zal zijn ontslag aanbieden nadat hij duidelijk maakte dat vrouwen te veel praten. Dat melden Japanse media, Mori zelf bevestigde het nieuws nog niet.

Berichten in de Japanse media spreken over een nakend ontslag van Yushiro Mori, die zich vorige donderdag nog verontschuldigde voor zijn vrouwonvriendelijke opmerkingen. De storm over zijn tussenkomst in een vergadering eerdere deze maand ging ondanks die verontschuldigingen niet liggen.

De uitspraken van Mori lekten uit in de Japanse pers. Hij zei dat ‘vergaderingen met vrouwen langer duren omdat vrouwen competitief zijn - als één van hen de hand opsteekt om te spreken, denken anderen dat ze ook moeten praten’.

De reacties waren talrijk en de spoedvergaderingen over de toekomst van Mori volgden elkaar. Bronnen van de Japanse televisie NHK melden nu dat het laatste onderwerp beslecht is. Hij zou vrijdag zijn ontslag aanbieden. Hij zou vervangen worden door de voormalige baas van de Japanse Voetbalfederatie Saburo Kawabuchi.

Aan Nippon tv heeft Mori gemeld dat hij vrijdag op een vergadering zijn ‘gedachten zou verklaren’. ‘Ik kan dit probleem niet langer laten aanslepen’, zei hij. Maar zijn ontslag bevestigde hij nog niet.