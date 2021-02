Tijdens het afzettingsproces tegen oud-president Trump hebben de Democratische aanklagers nieuwe videobeelden getoond van de bestorming van het Capitool op 6 januari. Op de beelden is onder andere te zien hoe oud-vicepresident Pence en Republikeins senator Mitt Romney moesten vluchten voor de meute.

In de Amerikaanse Senaat is woensdag het impeachmentproces tegen de oud-president Donald Trump hernomen. De Democraten pleiten er dat Trump zijn aanhangers opruide en niets deed om de bestorming van het Capitool te stoppen. Zijn doel, net als dat van de relschoppers, was dan ook de certificering van Joe Bidens overwinning tegenhouden.

De aanklagers hebben woensdag en donderdag telkens acht uur de tijd om hun zaak uiteen te zetten. Woensdag toonden ze alvast confronterend beeldmateriaal waarop te zien is hoe door Trump opgestookte aanhangers de levens van politie en politici in het Capitool bedreigden, terwijl Trump zelf niets deed om dat te stoppen.

De aanklagers stellen dat de gebeurtenissen van 6 januari ‘te voorspellen en te voorzien’ waren, want de aanhangers van Trump waren ‘goed georkestreerd’. De dagen voor de bestorming bleef de toenmalige president immers ‘Stop the steal’ (Stop de diefstal, verwijzend naar de verkiezingsuitslag, red.) herhalen tegenover zijn aanhangers, klinkt het. Er werd ook geargumenteerd dat Trump zijn aanhangers ‘bozer en bozer’ wilde maken zodat dat in zijn voordeel zou uitspelen. Ook vinden de aanklagers de voormalige president een gevaar voor de democratie.

De Democraten menen dat Trump op de dag zelf de hoofdaanstoker was. In een speech zei hij toen: ‘Je moet je mensen aan het vechten krijgen, want je kan het land nooit met zwakte heroveren, je moet je eigen sterkte tonen en je moet sterk zijn. En we vechten, we vechten als leeuwen. En als je niet als een leeuw vecht, heb je geen land meer.’ Impeachmentmanager Madelein Dean wees erop dat de relschoppers Trump-vlaggen en -petjes droegen, en letterlijk wilden vechten voor Trump.

De Democraten speelden woensdag confronterende video’s af van het geweld, en toonden met bewakingsbeelden hoe dicht agressieve relschoppers kwamen bij de congresleden naar wie ze bewust op zoek bleken.

Het proces gaat donderdag voort. De Democratische aanklagers hebben dan in principe nog acht uur de tijd, maar of ze al die tijd gaan gebruiken is nog onduidelijk.