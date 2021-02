Gerecht valt binnen in mestbedrijven

Er is een grootschalige gerechtelijke actie in de mestsector aan de gang. Speurders onderzoeken mogelijke fraude bij een tiental bedrijven in vier Vlaamse provincies.

Er zijn huiszoekingen aan de gang in verschillende bedrijven uit de mestsector, zo vernam De Standaard en het werd door Kristof Aerts, woordvoerder van het parket Antwerpen, bevestigd. De federale gerechtelijke politie is vanochtend vroeg binnengevallen op een tiental bedrijven in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen. Een onderzoeksrechter leidt de operatie.

Volgens onze informatie zijn de speurders neergestreken in de gemeenten Merksplas, Herselt, Kallo, Kruibeke, Maaseik en Oostkamp. Er is ook een link naar Nederland, waar eveneens een huiszoeking plaatsheeft.

De zaak zou draaien rond frauduleuze praktijken in de verwerking van mest. In mei 2019 heeft De Standaard fraudemechanismen in de sector aan het licht gebracht. Het parket zal later op de dag meer informatie vrijgeven.

De Vlaamse minister van Omgeving en van Justitie en Handhaving, Zuhal Demir (N-VA), zegt in een eerste reactie dat deze actie het gevolg is van ‘sterke aanwijzingen van onwettige praktijken’, inbreuken op de Vlaamse milieu- en mestwetgeving. De milieudiensten ­– afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ­– zijn ook aanwezig op de betrokken bedrijven voor bestuurlijke acties, bovenop de gerechtelijke.

Over de inhoud van de dossiers of over de identiteit van de betrokkenen, kan Demir geen details geven. Ze noemt overtredingen van de milieuwetgeving ‘puur crimineel gedrag dat het milieu en de gezondheid van de Vlamingen in het gedrang brengt. Wie hiervoor verantwoordelijk is moet zonder pardon bestraft worden.’

De Vlaamse overheid zal zich burgerlijke partij stellen in het gerechtelijk onderzoek, voegt de minister er nog aan toe.