Verdediging De Pauw krijgt geen inzage in eerste getuigenissen

De rechtbank van Mechelen oordeelt dat het verzoek van de advocaten van Bart De Pauw om inzage te krijgen in de veelbesproken verzegelde enveloppe ongegrond is. Dat heeft de rechter donderdag beslist. De verdediging kan wel nog beroep aantekenen.

De rechter oordeelt dat de aanvraag al werd onderzocht door de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI). Alle argumenten van de verdediging werden al voorgelegd aan de KI. De nieuwe argumenten die de verdediging van De Pauw heeft aangehaald, zijn niet van die aard om de beslissing te herzien.

In de enveloppe zitten de eerste getuigenissen van de vrouwen die bij de vertrouwenspersoon van VRT hadden geklaagd over het gedrag van De Pauw. De inhoud van de documenten is bekend bij het parket en verwerkt in het dossier, maar omwille van de vertrouwelijke aard is er geen rechtstreekse inzage in de getuigenissen mogelijk.

De betrokken vrouwen hadden wel laten weten dat ze er geen bezwaar tegen zouden hebben mocht de inhoud toch toegankelijk worden. Beroep aantekenen zou de procedure alleen vertragen, menen zij.

De zaak wordt verdergezet op donderdag 25 februari, om 13 uur. Dan wordt de verdere agenda van het proces bepaald.

De Pauw was zelf donderdag niet aanwezig bij het voorlezen van de uitspraak.