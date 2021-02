KBC doet overname in Bulgarije

KBC neemt de Bulgaarse pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten over van de Nederlandse NN-groep. Dat heeft de bank-verzekeraar donderdag bekendgemaakt.

KBC’s Bulgaarse dochter DZI neemt alle aandelen over van NN Pension Insurance Company EAD in Bulgarije, en alle activa en passiva van NN Insurance Co.Ltd- Sofia Branch, eveneens in Bulgarije.

Het gaat om een deal ter waarde van 77,7 miljoen euro. De overname zal naar verwachting in de loop van 2021 worden afgerond.

KBC is sinds 2007 actief in Bulgarije. Het is één van de kernmarkten van de groep.