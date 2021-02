Mandalorian-ster Gina Carano te controversieel voor Disney

De filmstudio Lucasfilm, dat bij Walt Disney Co. behoort, heeft gezegd niet van plan te zijn om in de toekomst nog samen te werken met Gina Carano, de actrice die in ‘The Mandalorian’ speelt. Carano plaatste op sociale media controversiële berichten.

‘Gina Carano is momenteel niet in dienst bij Lucasfilm en er zijn geen plannen voor haar in de toekomst’, aldus het bedrijf in een verklaring. Het bedrijf voegt er aan toe dat ‘haar berichten op sociale media waarin ze mensen kleineert op basis van hun culturele en religieuze identiteit, weerzinwekkend en onaanvaardbaar zijn’.

Ook haar talentenbureau en reclamebureau zullen niet meer met haar samenwerken.

Carano plaatste op Instagram een afbeelding van een halfnaakte vrouw op straat die werd achtervolgd. De scene speelt zich af tijdens de Holocaust. Dat berichtte entertainmentwebsite Deadline. Later verwijderde ze het bericht.

Bij de post had ze geschreven dat Joodse mensen op straat werden geslagen ‘door hun buren, zelfs door kinderen’, en niet door nazi’s. ‘Veel mensen weten niet dat om het punt te bereiken waarop nazi’s gemakkelijk duizenden Joden konden bijeendrijven, de regering er eerst voor zorgde dat hun eigen buren hen haten, simpelweg omdat ze Joods waren. Hoe is dat anders dan iemand haten vanwege zijn politieke opvattingen?’

Carano, een mixed martial arts-vechter die de overstap naar televisie maakte, speelde mee in ‘The Mandalorian’, de eerste liveactionserie in het Star Wars-universum die ook te zien is op Disney+. Ze was te zien in beide seizoenen van de serie en speelde een voormalige rebellensoldaat die de huursoldaat van het hoofdpersonage wordt.

Carano, een aanhanger van Donald Trump, had eerder op het internet standpunten gedeeld over fraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waar geen bewijzen voor zijn. Ze is ook tegen het dragen van mondmaskers.

In een interview vorige maand met een videoblogger zei Carano: ‘Ik blijf hier, en als mijn aanwezigheid je stoort, oké, maar veel mensen hebben geen last van mijn aanwezigheid op Twitter en andere sociale media. Ik focus me dus meer op die mensen.’

Carano heeft nog niet gereageerd op de verklaring van Lucasfilm.