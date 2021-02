Aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames stijgt licht

In de week van 1 tot 7 februari stierven in ons land gemiddeld 42,9 mensen aan de gevolgen van covid-19, dat is een lichte stijging met 1 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt donderdag uit voorlopige cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt licht, terwijl het aantal nieuwe besmettingen afneemt.

De voorbije zeven dagen werden er 2.170,9 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 8 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal raakten in ons land al 730.951 mensen besmet met covid-19. De positiviteitsratio blijft stabiel op 5,2 procent.

Tussen 4 en 10 februari werden ook dagelijks gemiddeld 123,7 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 3 procent. In totaal bevinden zich momenteel 1.652 covid-patiënten in het ziekenhuis, een daling met 1 procent. Het aantal mensen met corona op de afdeling intensieve zorg is met 2 procent afgenomen, tot 303.

Het aantal sterfgevallen is opnieuw licht gestegen. Tussen 1 en 7 februari stierven dagelijks gemiddeld 42,9 personen aan de gevolgen van covid-19, 1 procent meer dan de week ervoor. In totaal waren er in België al 21.512 covid-overlijdens.

Tot slot blijkt uit de voorlopige gegevens dat al zeker 341.621 Belgen een eerste dosis van het coronavaccin hebben ontvangen, wat overeenkomt met 3,7 procent van de volwassen bevolking. Er kregen ook al 118.163 mensen een tweede dosis.