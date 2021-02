Iran schendt kernakkoord opnieuw met productie van uranium

Iran is begonnen met de productie van uraniummetaal om zijn onderzoeksreactor in Teheran van stroom te voorzien. Het gaat om een nieuwe schending van de nucleaire overeenkomst die in 2015 ondertekend werd, klinkt het bij het Internationaal Atoomagentschap (IAEA).

Iran houdt zich al een geruime tijd niet meer aan de bepalingen van het nucleair akkoord van 2015. Daarin stond dat het land maar heel beperkt uranium mocht verrijken, tot op een niveau ver onder wat nodig was om een atoombom te maken. In januari gaf Iran zelf al toe geen rekening te houden met die aanbeveling en wilde het zelf uranium verrijken met 20 procent. Voor een kernbom is een verrijking met 90 procent noodzakelijk. In een fabriek in Isfahan werd recent de verrijking van 3,6 gram uraniummetaal ontdekt.

Het nieuws bevestigt dat de nucleaire deal uit 2015 dreigt te versplinteren. In 2018 trok voormalig Amerikaans president Donald Trump de VS terug uit het akkoord en scherpte de handelssancties tegen Iran aan. Als reactie daarop bevrijdde Teheran zich in 2019 van de meeste verplichtingen van het akkoord, ‘omdat andere landen de regels ook flagrant geschonden hadden’. Huidig Amerikaans president Joe Biden heeft al zijn hoop uitgesproken om de gesprekken met Iran te hervatten, maar zal niet de eerste stap zetten om de sancties op te heffen, zoals Iraanse leiders gevraagd hebben.

Het Iraanse parlement heeft alvast de goedkeuring gegeven om IAEA-inspecteurs vanaf 21 februari de toegang tot Iran te ontzeggen, waardoor er geen controle meer is op de kernactiviteit van het land. ‘Als ze willen dat Iran terugkeert naar zijn verplichtingen, moeten de VS de sancties volledig opheffen’, klinkt het bij de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei.