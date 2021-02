N-VA wil geen voorrang voor risicopatiënten

N-VA-schaart zich achter de oproep van de huisartsen om te gaan vaccineren per leeftijdsgroep. Kamerleden Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en Yoleen Van Camp zeggen dat in een opiniestuk, dat donderdag ook in Knack staat. ‘Laat de prioritering van risicopatiënten achterwege’, luidt het.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) klopte vorige week af welke risicopatiënten voorrang krijgen in de vaccinatiecampagne. Staan vooraan in de rij: 45- tot 64-jarigen met chronische longziekten, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, diabetes of kanker, en 18- tot 64-jarigen met bloedkanker en chronische lever- en nierziekten.

In totaal gaat het om ongeveer 1,5 miljoen Belgen, van wie 800.000 Vlamingen. Bedoeling is dat de huisartsen de lijsten van die patiënten samen opstellen met de mutualiteiten.

De huisartsen hadden eerder al gepleit voor een vaccinatie per leeftijdsgroep. ‘Werk de vaccinatie uit volgens leeftijdsgroepen, per drie, vijf of tien jaar, al naargelang de grootte van die leeftijdsgroep’, zei het Vlaams Artsensyndicaat (VAS). ‘Leeftijd kan elke administratie vaststellen, is een objectief gegeven en is qua morbiditeit en mortaliteit bij covid-19 de meest determinerende factor.’ Die aanpak biedt volgens de artsen ook voordelen omdat het logistiek eenvoudiger is en de vaccinatieplanning hierdoor flexibeler aanpasbaar aan het moeilijk voorspelbaar aanbod van vaccins.

De drie N-VA-Kamerleden scharen zich nu achter die oproep. Ze wijzen er in hun opiniestuk op dat in Brussel een op de drie geen vaste huisarts heeft en minder dan 60% van de patiënten over een Globaal Medisch Dossier (GMD) beschikt, wat de bepaling van risicopatiënten dreigt te bemoeilijken. Depoorter, Gijbels en Van Camp halen ook aan dat de vaccinatiebereidheid in Franstalig België kleiner lijkt dat in Vlaanderen.

‘Het lijkt bijgevolg een eenvoudige kwestie van gezond verstand om de discussie omtrent de prioritering van risicopatiënten achterwege te laten en zo spoedig mogelijk iedereen te vaccineren, van oud naar jong, het hoofddoel van de zo snel mogelijke verlichting van de druk op de ziekenhuizen indachtig en de weg van de minste weerstand kiezend’, zeggen de drie Kamerleden. ‘Bovendien bestaat er op die manier ook minder gevaar op stigmatiseren van mensen met een onderliggende aandoening, die eerder worden opgeroepen.’

‘Zo niet dreigen Wallonië en Brussel onvermijdelijk achterop te gaan hinken, met alle gevolgen van dien voor het rijk der vrijheid (ook voor de Vlaamse burger) en bij uitbreiding onze zorgverleners, ziekenhuizen, economie en - last but not least - de factuur van onze gezondheidszorg, die per slot van rekening in de federale brievenbus valt.’