Australian Open: Alison Van Uytvanck sneuvelt in tweede ronde

Alison Van Uytvanck (WTA-67) heeft zich donderdag niet voor de zestiende finales van de Australian Open kunnen plaatsen.

De 26-jarige Vlaams-Brabantse leed in de tweede ronde een 6-4, 1-6, 6-2 nederlaag tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA-28). De partij duurde 1 uur en 55 minuten.

Het was de eerste keer dat Van Uytvanck in de tweede ronde van het eerste Grand Slam van het seizoen stond. Bij zes vorige deelnames eindigde het al in de eerste ronde. Haar beste resultaat in een Grand Slam is een kwartfinale op Roland-Garros 2015.