Democraten zetten beschuldigingen tegen Trump uiteen op impeachmentproces: ‘Stookte bestorming aan en genoot ervan’

In de Amerikaanse Senaat is woensdag het impeachmentproces tegen de oud-president Donald Trump hernomen. De Democraten pleiten er dat Trump zijn aanhangers opruide en niets deed om de bestorming van het Capitool te stoppen. Zijn doel, net als dat van de relschoppers, was dan ook de certificering van Joe Bidens overwinning tegenhouden.

De aanklagers – de Democraten die Trump in staat van beschuldiging stelden voor ‘aanzetten tot opstand’ – hebben woensdag en donderdag telkens acht uur de tijd om hun zaak uiteen te zetten. Woensdag toonden ze onder meer met confronterend beeldmateriaal hoe door Trump opgestookte aanhangers de levens van politie en politici in het Capitool bedreigden, terwijl Trump zelf niets deed om dat te stoppen. Integendeel: hij was volgens de Democraten blij omdat dit het certificeringsproces van Bidens overwinning tegenhield.

Maandenlang kwaad maken

Aanklager John Neguse schetste een tijdlijn van wat er aan de bestorming van het Capitool is voorafgegaan. De ‘meute was gesommeerd, bij elkaar gebracht en opgestookt’ door Trump. Hij deed dit om een machtswissel te stoppen zodat hij aan de macht kon blijven, zelfs al had hij de verkiezingen verloren’, betoogde de Democraat uit Ohio.

Foto: Getty Images

De gebeurtenissen van 6 januari waren te ‘voorspellen’ en te ‘voorzien’, want de aanhangers van Trump waren ‘goed georkestreerd’. De week daarvoor had hij niet opgehouden drie zinnen te spuien die voor zijn aanhang een bijzondere betekenis hadden: ‘de grote leugen’ (Trump die valselijk zei dat de verkiezingen waren vervalst), ‘Stop de diefstal’ (waarmee de oud-president zijn aanhang opriep om niet toe te geven) en ‘vecht als een leeuw om de diefstal te stoppen’ (wat voor Neguse een oproep was om de wapens op te nemen).

Impeachmentmanager Eric Swalwell argumenteerde dat Trump zijn aanhangers ‘bozer en bozer’ wilde maken. Nadat Trump de verkiezingen had verloren ‘vertelde hij zijn aanhangers dag na dag valse en vreemdsoortige leugens dat de overwinning was gestolen en dat (de stembusgang) vervalst was’. ‘En hij had absoluut geen grond voor zijn stellingen, maar daar ging het niet om. Hij wilde zijn basis kwader en kwader maken. En om hen boos te maken was hij bereid wat dan ook te zeggen’, aldus de Democratische afgevaardigde uit Californië.

Swalwell wees er ook op dat Trump miljoenen dollars uitgaf aan advertenties om zijn valse aantijgingen te verspreiden en mensen aan te zetten om te protesteren.

Impeachmentmanager Joaquin Castro zei dat Trump een gevaar voor de democratie is omdat hij twijfel zaaide over de geldigheid van de verkiezingen in november. ‘Hij is er echt in geslaagd om zijn aanhangers te doen geloven dat de enige manier waarop hij kon verliezen, een vervalste stembusgang was’, zei hij. ‘En senatoren, we weten allemaal hoe gevaarlijk dat is voor ons land.’

Aanstoken de dag zelf

Ook op de dag zelf, 6 januari, was Trump de ‘hoofdaanstoker’ van de bestorming van het Capitool in Washington, zo pleitte hoofdaanklager Jamie Raskin.

‘Trump was geen onschuldige toeschouwer’, zei de Democratische Afgevaardigde uit de staat Maryland. ‘Donald Trump verzaakte aan zijn rol als opperbevelhebber en werd de hoofdaanstoker van een gevaarlijke opstand’, aldus de grondwetspecialist. ‘Dit was de ergste schending van de presidentiële eed in de geschiedenis van de Verenigde Staten.’

Volgens Raskin is de menigte Trump-aanhangers naar het Capitool gestuurd ‘door de president, zij was (daartoe) uitgenodigd door de president van de Verenigde Staten.’ Die had in zijn speech opgeroepen naar het Capitool te gaan.

Foto: REUTERS

‘Je moet je mensen aan het vechten krijgen, want je kan het land nooit met zwakte heroveren, je moet je eigen sterkte tonen en je moet sterk zijn. En we vechten, we vechten als leeuwen. En als je niet als een leeuw vecht, heb je geen land meer’, zei Trump in zijn beruchte toespraak vlak voor de bestorming, die in een video door aanklager John Neguse werd vertoond.

Die pakte ook uit met video’s waarin relschoppers zeiden tot het geweld te zijn ‘uitgenodigd’ of ‘gemotiveerd’. Neguse hield gerechtsverslagen in verband met de bestorming voor, waarin de aangeklaagden zeiden door Trump te zijn geïnspireerd.

Impeachmentmanager Madelein Dean wees erop dat de relschoppers Trump-vlaggen en -petjes droegen, en letterlijk wilden vechten voor Trump. ‘Deze aanval zou nooit gebeurd zijn, was het niet voor Donald Trump. Dus kwamen ze, gedrapeerd in Trumps vlag, en gebruikten ze onze vlag, de Amerikaanse vlag, om te slaan en te knuppelen.’

Foto: AFP

De Democraten speelden confronterende video’s af van het geweld, en toonden met bewakingsbeelden hoe dicht agressieve relschoppers kwamen bij de congresleden naar wie ze bewust op zoek bleken. Zo waren relschoppers te zien die door de gangen liepen op zoek naar voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi: ‘Naaaaancy, oh, Naaaancy’, riepen ze. Een andere video toonde hoe politieagent Eugene Goodman Republikeins senator Mitt Romney wegleidde van de aanvallers.

Straight out of a horror film. Insurrectionist calling for Nancy Pelosi pic.twitter.com/itXdEpCOI1 — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) February 10, 2021

De Democraten toonden ook schokkende beelden van hoe politieagenten fysiek werden aangevallen.

Trump genoot ervan

Terwijl het volgens de Democraten snel duidelijk was hoe ernstig de situatie was, met onder meer vrijwel meteen berichten over bommen, en beelden van het geweld die live werden uitgezonden op tv, deed Trump volgens hen niets om de bestorming te stoppen.

Zijn eerste telefoontje tijdens de bestorming was volgens impeachmentmanager David Cicilline naar Republikeins senator Tommy Tuberville, om hem te vragen nog meer bezwaren in te dienen tegen de certificering. Terwijl congresleden vreesden voor hun leven, deed Trump ‘niets om ons te helpen’.

‘Terwijl wij gewapend werden aangevallen en geëvacueerd werden, was onze opperbevelhebber niet aan het rondbellen om te bepalen hoe het gebouw of de mensen erin het best konden beveiligd worden, maar om te blijven druk zetten op senatoren om het certificeringproces te stoppen.’

Foto: AFP

Hoofdaanklager Raskin zei dat de toenmalige president ‘genoot’ van het moment en dat hij tweets de wereld instuurde om de meute nog meer aan te zetten. Terwijl de bestorming bezig was, sympathiseerde hij met hen, zo luidde het betoog.

Meerdere Republikeinse bronnen werden anoniem én bij naam genoemd, die verklaarden dat Trump enthousiast reageerde op de bestorming.

Ook aanklager Neguse benadrukte dat de toenmalige bewoner van het Witte Huis het geweld die dag niet veroordeelde, hij zwengelde het verder aan.

De Democraten lieten de tweets zien die Trump verstuurde kort na zijn speech, toen de bestorming van het Capitool al bezig was: een ‘propagandavideo’ van het evenement met de speech die de relschoppers aanvuurde, en later tweets waarin hij begrip opbracht voor hen en zei van hen te houden. ‘Onthoud deze dag voor altijd’, schreef hij. ‘Hij veroordeelde de aanval of aanvallers niet. De enige persoon die hij op 6 januari veroordeelde, was vicepresident Mike Pence, die zich verborg samen met zijn familie, vrezend voor zijn leven’, aldus manager Cicilline.

Impeachmentmanager Joaquin Castro toonde de kritiek van Trump op Pence, naast beelden van relschoppers die riepen dat ze Pence wilden ophangen.

"Hang Mike Pence! Hang Mike Pence" pic.twitter.com/5Fw0hZq1VH — Aaron Rupar (@atrupar) February 10, 2021

Castro besloot de zitting met: ‘President Trump legde een eed af als president. Hij zwoer op de bijbel om te beschermen en verdedigen. En wie onder ons kan eerlijk zeggen dat ze geloven dat hij die eed eerde? En wie van ons zal compleet plichtsverzuim laten standhouden?’

Onder de indruk

Het proces gaat donderdag voort. De Democratische aanklagers hebben dan in principe nog acht uur de tijd, maar of ze al die tijd gaan gebruiken is nog onduidelijk.

De Republikeinse senator Lisa Murkowski reageerde woensdagavond dat de tot nu toe gepresenteerde bewijzen in de impeachmentzaak tegen haar partijgenoot en voormalig president Donald Trump ‘hem behoorlijk veel schade berokkenen’.

Ook haar partijgenoot Mitt Romney was onder de indruk. ‘Emotioneel en zeer verontrustend,’ zei hij na het zien van de beelden waarop was te zien hoe hij, juist voordat de menigte binnenstormde, door een medewerker van het Capitool werd weggeleid. Romney zei geen idee te hebben gehad dat de menigte hem op de hielen zat.

Murkowski en Romney spraken zich eerder al uit als voorstanders van de impeachment. Andere partijgenoten van Trump blijven onverminderd aan zijn kant staan. Senator Rick Scott noemde de impeachment ‘complete tijdverspilling’. Marco Rubio zei dan weer dat Trump ‘een beetje verantwoordelijk’ is voor wat er op 6 januari gebeurde, maar dat hij nog steeds denkt dat ze de president die ondertussen afgetreden is, niet kunnen veroordelen met een impeachmentproces.

Tim Scott, een Republikein uit South Carolina, zei volgens CNN dat minstens zes Republikeinen zouden stemmen voor de afzetting van Trump. Voor een impeachment hebben de Democraten echter een tweederdemeerderheid nodig, en moeten ze dus 17 Republikeinen overtuigen.