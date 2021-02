Dodelijk efficiënt: Club Brugge neemt bekerwraak op Antwerp en zit in kwartfinales

Club Brugge blijft in de race op drie fronten na een zoete bekerrevanche tegen Antwerp. Blauw-zwart was de hele wedstrijd baas en won met duidelijke 3-1-cijfers. Antwerp heeft een nieuwe keepersprobleem na onzeker handelen van zijn aanwinst Ortwin De Wolf.

‘Ik heb Clinton gezegd dat hij zijn naam moet veranderen naar Jezus. Op twee dagen is hij helemaal verrezen.’

Club-coach Philippe Clement had een zucht van opluchting geslagen toen Clinton Mata dinsdag op het trainingsveld van Club verscheen. De rechtsachter had een tik op de knie gekregen op het veld van Waasland-Beveren en het had Clement niet gezind dat Mata gezwegen had over zijn blessure. Hij speelde de wedstrijd uit en had daardoor onverantwoorde risico’s genomen. ‘Hij heeft geluk gehad’, zei Clement aan de vooravond van de bekerclash tegen Antwerp. ‘Volgens de dokter kon zijn knie voor hetzelfde geld helemaal geblokkeerd zitten.’

Maar Jezus Mata stond fris en monter aan de aftrap op een terrein dat ondanks het veelvuldige gebruik nog een aanvaardbare indruk liet. Zijn rechterknie was wel ingepakt, maar zelfs op één been was de Angolese Belg makkelijk de beste man op het veld. Het gros van het Brugse gevaar liep over rechts, met Mata die combineerde met Ruud Vormer en Noa Lang.

Foto: BELGA

Hoewel trainer Philippe Clement niet over revanche voor de bekerfinale wilde spelen, verrieden details hoeveel waarde hij hechtte aan een zege tegen de bekerhouder. Simon Mignolet nam zijn plaats onder de lat weer in en ook op alle andere posities koos Clement voor de beste speler. Geen sprake van spelers rust te schenken met oog op de competitie of de Europese wedstrijden. Dat deed zijn Antwerpse collega Frank Vercauteren wel. Lior Refaelov en Nill De Pauw verdwenen naar de bank. Ortwin De Wolf kreeg als ‘bekerdoelman’ de voorkeur op Alireza Beiranvand.

Lamkel Zé trok als eerste de aandacht naar zich toe met een onbewuste maar ongelukkige trap in de edele delen van Odilon Kossounou. Maar het was toch vooral Club Brugge dat de bal monopoliseerde in de eerste helft. Grote kansen kwamen er niet uit voort. Behalve toen Ortwin De Wolf een bal uit zijn handen liet glippen en Jordan Lukaku een bal verkeerd wegtrapte in de zestien. Noa Lang en Ruud Vormer konden niet profiteren.

Lang eiste de bal op maar deed vanop een te lage positie. Charles De Ketelaere en Hans Vanaken raakten moeizaam in de match. Toch was het weer Lang met de beste kans van de eerste helft. Abdoulaye Seck moest als een prima ballerina in spreidstand gaan om het schot van de Rotterdammer af te blokken.

Foto: BELGA

De Wolf in de fout

Antwerp loerde op de counter maar raakte pas kort voor rust aan kansen. Seck kopte in de handen van Mignolet, later moest Denswil tackelen toen Ritchie De Laet de zestien meter was binnengedrongen. De Antwerpenaar speelde gisteren als rechtsback en kwam aanvallend beter uit de verf dan Jordan Lukaku aan de overzijde.

Kort na rust hielp Clinton Mata zijn club aan de voorsprong. Hij haalde de achterlijn en legde achteruit met een ‘fortyfiver’, stilaan het handelsmerk van de aanvallende back. Hans Vanaken stond helemaal vrij en legde de 1-0 simpel binnen. Thuis tegen Racing Genk had Ruud Vormer een kopie van die goal gemaakt.

Antwerp-coach Frank Vercauteren moest ingrijpen en bracht Lior Refaelov en Nana Ampomah tussen de lijnen. De Israëlische Gouden Schoen hielp de bezoekers meteen aan een kans. Na balverlies van Denswil trapte Refaelov op doel. Clinton Mata – weer hij – moest de bal van de lijn keren.

De match bleef spannend toen Ortwin De Wolf opnieuw in de fout ging. En deze keer wel met gevolgen. Hij hoefde een poging van Dost maar te klemmen, maar duwde de bal in de voeten van de Nederlandse prijsschutter. De 2-0 was helemaal op conto van de doelman te schrijven.

Foto: BELGA

Op aangeven van Lang kreeg Dost ook een kans op 3-0, maar in de counter die daarop volgde, via Refaelov en Ampomah, kon Lamkel Zé doorgaan op doel. Hij draaide weg van Brandon Mechele en drukte te snel af voor Stefano Denswil voor de 2-1.

Opnieuw een spannende slotfase dus maar na alweer een flater van De Wolf velde Vormer het verdict. Na een kort genomen corner zag Vormer dat de Antwerp-doelman verkeerd opgesteld stond en haalde hij uit naar de korte hoek. Met 3-1 kregen we dan toch een amusante heruitgave van de bekerfinale, met deze keer Club Brugge als eindwinnaar.