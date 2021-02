Afzettingsproces Trump: ‘Als een chef bij de brandweer die van het vuur geniet’

Donald Trump was geen onschuldige getuige van de aanval op het Capitool. Volgens de aanklagers creëerde hij maandenlang het klimaat. ‘Er zat een strategie in de waanzin.’

Gebruikte Donald Trump zijn recht op vrije meningsuiting tijdens zijn toespraak in Washington op 6 januari, toen hij opriep naar het Capitool te gaan en zei dat je ‘met zwakte nooit het land kunt terugwinnen’?

‘Volslagen onzin’, aldus hoofdaanklager Jamie Raskin. ‘Iedereen weet dat het geen vrije meningsuiting is als je “brand!” roept in een bomvol theater. Maar wat Trump deed, is erger. Hij is de chef van de brandweer die zelf de zaal in brand steekt, en als zijn hulp wordt ingeroepen, niets doet en geniet van de vlammen.’

Op de tweede dag van het proces-Trump gingen de acht aanklagers in de aanval. Volgens Raskin heeft Trump ‘bewust zijn rol van opperbevelhebber van de VS verkwanseld, om de opper-oproerkraaier te worden’. Hij sprak van ‘het grootste presidentiële verraad in de geschiedenis van de VS’.

‘De beelden van 6 januari geven een indruk van totale chaos en waanzin’, zei Raskin nog, ‘maar vergis u niet: er zat een strategie achter die waanzin.’

Raskins collega’s toonden urenlang aan hoe Trump zijn fans klaarstoomde voor rebellie, hoe ‘Trumps giftige woorden hun ­gewelddadige daden werden’.

Bewijsmateriaal is er in overvloed: de aanklagers lardeerden hun betoog met videobeelden en tweets van Trump. Maanden voor de verkiezingen claimde die al overal dat áls hij verslagen zou worden, dat door grootschalige fraude zou zijn. Toen hij verloor, vocht Trump als een duivel in een wijwatervat om de uitslag aan te vechten via rechters, en zijn achterban te overtuigen dat de verkiezingen ‘gestolen’ waren. Leugens zoals dat stemmen van dode mensen werden geteld, herhaalde hij bij iedere toespraak.

Deze beelden werden tijdens de eerste procesdag getoond:

DS VIDEO - Met deze montage willen Democraten aantonen dat Trump aanzette tot geweld bij bestorming Capitool. Video: De Standaard

Nooit meer tweeten

Trump wist en moest weten, aldus nog de aanklagers, dat hij aldus aanzette tot geweld. In december werd bijvoorbeeld het huis van een verkiezingsverantwoordelijke in Michigan ’s avonds omsingeld door een dreigende meute. Rapporten van de FBI waren alarmerend en specifiek, maar Trump moedigde het gebruik van geweld nog aan - met tientallen tweets die uitnodigden voor ‘de historische dag, 6 januari. Wees erbij, het wordt wild!’

Het lijkt ondoenbaar voor Trumps advocaten om de aanklacht te ontkrachten. Temeer omdat ze op de eerste dag – toen ze over de rechtsgeldigheid van een proces tegen een ex-president pleitten – een zeer zwakke beurt maakten. Dat vond ook Trump zelf. Volgens bronnen in Mar-a-Lago zat hij woedend naar zijn tv te roepen. Een zesde Republikeinse senator raakte op die eerste dag overtuigd en stemde met de ­Democraten mee.

Maar om Trump te veroordelen, moeten 17 Republikeinen hem schuldig verklaren. Raken ze overtuigd door de bewijzen? Trumpfans zoals Josh Hawley bleven woensdag zelfs niet in het halfrond zitten: Hawley zat in de publiekstribune magazines te lezen.

Niettemin namen Trumps zorgen woensdag nog toe. Twitter meldde dat hij zijn account nooit meer terug krijgt. En in Georgia is een strafonderzoek gestart naar de telefoontjes waarmee Trump de organisatoren van de verkiezing onder druk zette om 11.000 stemmen voor hem te ‘vinden’.