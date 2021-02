Als hij of zij ineens die/hen wordt

Het zal je maar overkomen: je wordt geboren in het lichaam van een man of vrouw, en eigenlijk voelt je je geen van beide. Uwi Van Hauwermeire wil niet in één genderhokje gestoken worden.

In de praktijk blijkt het moeilijk om zo door het leven te gaan: op alle officiële documenten vraagt men je geslacht. ‘Inclusief taalgebruik’ is een belangrijk strijdpunt van non-binaire personen. Pas sinds een aantal jaar begint het begrip ‘non-binariteit’ ingeburgerd te geraken, maar eigenlijk is het eeuwenoud, vertelt journalist Filip Tielens. In verschillende (prekoloniale) culturen identificeerden mensen zich niet per definitie als man óf vrouw.

