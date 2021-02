SP.A’er Tom Meeuws kreeg een schadevergoeding van De Lijn voor het uitlekken van details over zijn ontslag.

In het begin van het verkiezingsjaar 2018 stond de politieke wereld in rep en roer toen details uitlekten over het vertrek drie jaar eerder van Tom Meeuws als directeur bij De Lijn. Het ontslag van Meeuws ...