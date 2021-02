Tuchtprocedure opgestart tegen drie hogere officieren in zaak-Chovanec

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft een tuchtprocedure opgestart tegen drie hogere officieren in het kader van de zaak-Chovanec. Dat antwoordde ze op een vraag van CD&V-Kamerlid Franky Demon in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Naast een strafrechtelijk onderzoek loopt er ook een intern onderzoek naar de politieofficieren die betrokken waren bij de dood van Jozef Chovanec, met het oog op een eventuele tuchtsanctie. In totaal zijn acht tuchtoverheden daarvoor bevoegd. Die hebben nog tot midden februari de tijd om te beslissen of ze een tuchtprocedure opstarten, zei commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker een tijdje geleden nog in de Kamer.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is één van die tuchtoverheden. Nu het vooronderzoek van de Algemene Inspectie in de zaak-Chovanec is afgesloten, heeft zij een tuchtprocedure opgestart tegen drie hogere officieren, antwoordde ze woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op een vraag van haar partijgenoot Franky Demon. In één geval doet ze dat samen met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

De tuchtprocedures komen er ‘met het oog op zware tuchtstraffen’, zei Verlinden nog. Maar uit respect voor de rechten van de verdediging geeft de minister geen details over de aard van de vermeende inbreuken of de identiteit van de hogere officieren in kwestie.

Jozef Chovanec stierf in februari 2018 in een ziekenhuis na een politie-interventie in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Afgelopen zomer, ruim twee jaar na de feiten, lekten videobeelden van de interventie uit. Daarop is te zien hoe de 38-jarige Slovaakse man in bedwang wordt gehouden door de agenten en hoe zijn gezicht bedekt wordt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel krijgt toegediend, maar ook hoe de betrokken politieagenten lachen en één van hen zelfs een Hitlergroet maakt.

Tegen de vrouw die een Hitlergroet maakte, was al een tuchtonderzoek opgestart. Zij is voorlopig geschorst.