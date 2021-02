Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul vrijgelaten

De bekende vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul is vrijgelaten uit de gevangenis in Saoedi-Arabië na bijna drie jaar achter de tralies te hebben gezeten, heeft haar familie gezegd.

‘Loujain is thuis!’, schreef haar zus Lina op Twitter waarbij ze een foto met Loujain al-Hathloul plaatste. Hathloul (31) werd in mei 2018 gearresteerd en in december veroordeeld tot bijna zes jaar gevangenisstraf.

De zaak van Loujain al-Hathloul is een van die verhalen uit het Midden-Oosten waar nauwelijks een touw aan vast te knopen valt, en dat tegelijk veel zegt over de deplorabele staat van de regimes in de ­regio. Al-Hathloul is een vrouwen­rechtenactiviste die onder meer pleitte voor het opheffen van het autorijverbod voor vrouwen in ­Saudi-Arabië. Kroonprins Mohammed bin Salman schrapte dat verbod, maar wierp de bekendste activistes wel in de cel. Volgens mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties waren die beschuldigingen vals.

Rechtenorganisaties en haar familie zeggen dat Hathloul in de gavngenis werd onderworpen aan mishandeling, waaronder elektrische schokken, waterboarding, geseling en seksueel geweld. De Saoedische autoriteiten hebben de beschuldigingen ontkend. Vaak ontving haar familie maandenlang geen nieuws van haar. Twee keer ging ze in hongerstaking.

Al-Hathloul weigerde ook altijd de deals die haar werden opgedrongen. Ze bleef de steun behouden van haar ouders én haar broers en zussen. Vooral zus Lina (25), die in Brussel woont, bleef de zaak van Loujain onder de internationale aandacht houden.