Antwerpse politie moet beveiligde deur forceren om lockdownfeestje stil te leggen

In Antwerpen heeft de politie dinsdagavond een lockdownfeestje stilgelegd in een appartement aan Kattendijkdok-Westkaai op het Eilandje. Enkele buren hadden melding gemaakt van geluidsoverlast en toen de politie arriveerde, hoorde die inderdaad luide muziek. De aanwezigen weigerden echter de politie binnen te laten.

Toen de politie aanklopte en zich kenbaar maakte, kwam er eerst geen reactie, maar bij een tweede poging werd plots de muziek uitgezet en werd het muisstil.

‘Opnieuw belde en klopte de politie aan, zonder resultaat’, aldus de Antwerpse politie. ‘Gezien de aanwezigen de deur niet wilden openen, kreeg de politie van het parket de consignes mee om binnen te gaan op basis van heterdaad. Maar de deur was een beveiligde deur, wat maakt dat die beschadigd zou worden als ze diende geforceerd te worden. Dat is ook meermaals meegegeven aan de aanwezigen, maar ook dan, anderhalf uur na de oproep al, bleven de aanwezigen weigeren om de politie binnen te laten. De expertise van het snelleresponsteam is gebruikt om de deur te openen.’

Binnen trof de politie uiteindelijk vier personen aan die de indruk gaven te slapen, ondanks dat ze avondkledij droegen. Nog een vijfde aanwezig bevond zich in een kast. Niemand zou een mondmasker hebben gedragen. ‘Alle aanwezigen zijn geïdentificeerd en er is een proces-verbaal opgesteld’, klinkt het nog. ‘De politie liet wie er op bezoek was meteen vertrekken.’