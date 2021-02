Minderjarige uit Roeselare opgepakt in onderzoek naar hackers die Amerikaanse beroemdheden viseerden

Een minderjarige uit Roeselare is opgepakt in een internationaal onderzoek naar een bende die telefoons van verschillende Amerikaanse beroemdheden heeft gehackt, en voor meer dan 100 miljoen dollar aan cryptomunten heeft gestolen.

In januari 2020 kwam de bende – bestaande uit 10 hackers – die zich voornamelijk toelegde op simswapping bij Amerikaanse telecomoperatoren in beeld bij de politie. Daarbij worden de simkaarten van de slachtoffers gedeactiveerd, en verplaatst naar andere simkaarten. Zo konden de mannen de apps van hun doelwitten vanop afstand bedienen, en in hun naam inhoud plaatsen en berichten versturen.

‘Op die manier kon men zich toegang verschaffen tot diverse sociale media-accounts of accounts met virtuele valuta, met afpersing of diefstal van virtuele valuta tot gevolg’, aldus de politie.

Doorheen 2020 werden duizenden mensen slachtoffer van dergelijke cyberaanvallen, onder wie ook beroemde sporters, muzikanten, influencers en hun families. De buit zou meer dan 100 miljoen dollar (ruim 82 miljoen euro) aan cryptomunten bedragen. Namen van de slachtoffers werden niet vrijgegeven.

In samenwerking met de federale gerechtelijk politie, Europol én politiediensten uit de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Malta werd het netwerk verder in kaart gebracht. Dat leidde tot de identificatie van de minderjarige verdachte uit Roeselare. In mei werd bij de jongeman een huiszoeking uitgevoerd. Daarbij werden diverse datadragers in beslag genomen, en kon de politie de hand leggen op ‘diverse wallets met virtuele valuta, juwelen en luxegoederen’.

Dinsdag werden nog eens 8 verdachten opgepakt. De Belgische verdachte werd na zijn arrestatie een tijdje in een gesloten instelling geplaatst, en staat nu ter beschikking van de jeugdrechter. De bende kan worden beschuldigd van computermisbruik en het witwassen van geld.