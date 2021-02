Op een verzamelbekken aan het industriepark Parein in Beveren zijn mensen gaan schaatsen, hoewel dat eigenlijk niet mag. ‘Bevroren water mag je niet betreden, tenzij het ijs 12 cm diep is’, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). ‘Maar zelfs dan is het op eigen risico. Het gaat dooien dus die 12 cm halen we niet.’

De burgemeester zegt dat er nog een politiebesluit over het schaatsen is, dus er zullen niet meteen GAS-boetes worden uitgedeeld. ‘Van mij moeten ze geen goedkeuring verwachten. Een bijkomende reden: we moeten helaas samenscholingen vermijden in tijden van corona.’