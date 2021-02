Trump volgt tweede afzettingsproces via televisie

De voormalige president Donald Trump verblijft sinds zijn vertrek uit het Witte Huis in zijn golfresort in Mar-a-Lago in Florida. Maar het tweede afzettingsproces tegen hem laat hem volgens Amerikaanse media niet koud.

Trump maakte zich volgens de Democraten schuldig aan ‘aanzetten tot rebellie’ toen hij op 6 januari zijn aanhangers toesprak, waarna die het Capitool bestormden. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten dat een president tweemaal zo’n proces moet doorstaan.

Na vier intense jaren in het Witte Huis hield Trump zich de laatste drie weken vooral bezig met golf in Florida, maar volgens bronnen zou de president dinsdag de hele dag het afzettingsproces live op televisie gevolgd hebben.

Volgens Politico is Trump ‘erg gefrustreerd’ over de slechte verdediging van zijn team. ‘President Trump was niet tevreden over de prestatie die zijn team geleverd had’, zei een bron aan Politico. De video die de Democraten maakten over de bestorming van het Capitool en de rol die Trump daarin speelde, werd bij Trump niet op applaus onthaald.

De kans dat Trump effectief wordt veroordeeld is, net zoals bij het eerste proces, bijzonder klein. In principe moeten de 100 senatoren zich als onafhankelijke juryleden gedragen, maar sinds Trumps eerste afzettingsproces weten we dat dit theorie is. In het Huis van Afgevaardigden stemden 10 partijgenoten vóór deze impeachment. Maar in de Senaat zouden 17 Republikeinen Trump moeten laten vallen om aan de vereiste 67 stemmen op 100 te komen. Dat lijkt sterk, nu al 45 van de 50 Republikeinen een motie steunden dat het proces zelf ongrondwettig is omdat Trump geen president meer is.

Een groot verschil met het eerst proces is het feit dat Trump verbannen werd van de sociale medianetwerken Facebook, YouTube en Twitter. De voormalige president verstuurde soms tot 142 tweets per dag tijdens de eerste afzettingsprocedure, maar sinds de ban kan Trump zijn volgers daar niet meer bereiken. Zijn bondgenoten zijn wel erg actief op Twitter, en blijven beweren dat er verkiezingsfraude gepleegd werd. Voor die claim werden nooit bewijzen gevonden.

Op 6 januari 2021 bestormden aanhangers van president Trump na een opruiende speech het Capitool. Daar werd op dat moment de verkiezingsuitslag bekrachtigd, Joe Biden zou door het Congres aangeduid worden als de volgende president. Er vielen vijf doden bij de bestorming.