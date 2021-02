Hier worden vaccins geproduceerd in Europa

Om aan de toenemende vraag van coronavaccins te kunnen voldoen, openen ontwikkelaars meer en meer fabrieken in heel Europa. In België produceert Astrazeneca in het Waalse dorpje Seneffe vaccins, Pfizer is actief in Puurs. Pfizer drijft de productie zelfs verder op en opent een nieuwe productiefabriek in Marburg, Duitsland.

De grenzen in de farmaceutische wereld worden al maanden verlegd. ‘De productievolumes zijn ongezien. Op zo’n grote schaal vaccins maken is nog nooit gebeurd, zeker niet in zo’n korte tijd’, zei Jean-Michel Dogné, professor farmacologie aan de Universiteit Namen, eerder aan De Standaard.

Het is dus logisch dat er steeds meer fabrieken worden geopend om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Waar worden de vaccins precies geproduceerd, gevuld en verpakt in Europa?

Bij verschillende lidstaten is er ondertussen grote frustratie en zenuwachtigheid over de trage vaccinering in de ­Europese Unie. Vaccinaties die op Europees bodem gemaakt worden, kunnen sinds eind januari geblokkeerd worden voor export.

Johnson & Johnson

De Europese Unie heeft 200 miljoen dosissen van het vaccin van Johnson & Johnson aangekocht. Dat vaccin moet nog goedgekeurd worden door het EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau, maar het bedrijf laat nu al weten dat de in Europa geproduceerde vaccins in de Verenigde Staten zullen worden afgevuld. Dat schrijft Bloomberg. Het vaccin zal dus eerst toestemming moeten krijgen om de EU te verlaten, om het na afvulling opnieuw in te voeren. De afwerking in de VS was een voorwaarde in het contract van Johnson & Johnson, maar het bedrijf verzekert dat ze op tijd zullen kunnen leveren.