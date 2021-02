AZ-verdediger en voormalig Nederlands international Ron Vlaar stopt met voetballen

Ron Vlaar stopt per direct met voetballen. De 35-jarige centrale verdediger van AZ heeft dat besloten vanwege aanhoudende fysieke klachten. Hij is al in zijn gesprek over een andere rol bij de club uit Alkmaar, zo meldt AZ zelf.

Vlaar kwam op 15 september vorig jaar tijdens een duel met Dinamo Kiev voor het laatst voor AZ in actie. ‘Ron Beton’ debuteerde in april 2005 tijdens een duel van AZ met RKC in het profvoetbal en speelde tussen 2006 en 2012 voor Feyenoord. Vlaar droeg tussen 2012 en 2015 het shirt van Aston Villa en keerde vervolgens terug naar AZ.

De centrale verdediger speelde 32 interlands voor het Nederlands elftal. Hij was tijdens het WK van 2014 in Brazilië een van de steunpilaren van Oranje, dat onder bondscoach Louis van Gaal als derde eindigde. Vlaar miste in de verloren halve finale tegen Argentinië een strafschop. Na het WK kreeg de verdediger te maken met veel blessureleed.

Vlaar won met Feyenoord in 2008 de beker en veroverde tweemaal de Europese titel met Jong Oranje.