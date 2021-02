Bij een aanrijding tussen personenwagen en een goederentrein in Kermt bij Hasselt zijn woensdagvoormiddag twee lichtgewonden gevallen. Een tachtigjarige man en zijn vrouw werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

Vermoedelijk was de bestuurder door de zon verblind geraakt, toen de botsing zich kort voor 11 uur voordeed aan de overweg op de Lummense Kiezel (N725). Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest was een tijdlang onderbroken maar sinds 13.45 uur kon het treinverkeer weer geleidelijk op gang komen.

De slagbomen en signalisatie aan de Lummense Kiezel werkten normaal. Omdat hij verblind was door de zon, was de automobilist blijkbaar toch langs de slagbomen gereden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De auto belandde in een haag van een woning langs de sporen. De man en zijn vrouwen liepen lichte kwetsuren op. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis afgevoerd.

De goederentrein kwam even verderop tot stilstand net voor de overweg aan de Koorstraat. Rond de middag kwam een takeldienst het wrak weghalen. Treinreizigers konden eerst gebruikmaken van de bussen van De Lijn. De NMBS zette nadien vervangbussen in.

Rond 13.45 uur maakte de NMBS bekend dat het treinverkeer stilaan weer op gang komt. Er kunnen wel nog vertragingen zijn voor de treinen tussen Diest en Hasselt.