In de Amerikaanse staat Wisconsin is een autobestuurder door het oog van een naald gekropen nadat hij op een brug de controle over het stuur van zijn pick-uptruck was verloren en minstens 20 meter naar beneden stortte. Zijn voertuig draaide rond zijn as, maar kwam als bij wonder op zijn wielen terecht. De bestuurder werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht en overleefde het ongeval.