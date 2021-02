Spaanse ex-covidpatiënten moeten zes maanden wachten op vaccin

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid heeft beslist dat Spanjaarden jonger dan 55 jaar die covid gehad hebben pas zes maanden na diagnose gevaccineerd zullen worden. Zo hoopt Spanje sneller meer mensen te kunnen beschermen.

Het ministerie licht in een document over de vaccinatiestrategie toe dat herbesmettingen binnen de zes maanden ‘uitzonderlijk’ zijn. De vaccins zouden op die manier naar andere Spaanse burgers kunnen gaan, die nog geen enkele vorm van bescherming tegen covid hebben opgebouwd.

Voorlopig is het effect van de maatregel – die geldt voor de drie vaccins die Spanje toedient, te weten Pfizer, Moderna en AstraZeneca – eerder beperkt, want de enige Spanjaarden jonger dan 55 die al gevaccineerd worden, zijn de zorgverleners. De maatregel zal ook bijgestuurd worden als uit verder onderzoek blijkt dat dat nodig is.

Spanje heeft al 4,64 procent van zijn volwassen bevolking een eerste prik gegeven (cijfer via Our World in Data, red.). Ter vergelijking: volgens de data van Sciensano heeft 3,70 procent van de Belgen ouder dan 18 al een eerste prikje gekregen.

Vijftien dagen wachttijd in België

Wie in ons land al besmet is geraakt met sars-CoV-2 hoeft niet lang te wachten op een vaccin. Vijftien dagen na het verdwijnen van de covid-19-symptomen kan u al gevaccineerd worden. ‘Zo’n wachtperiode wordt voor alle vaccinaties gehanteerd’, zei Pierre Van Damme, vaccinoloog en lid van de taskforce vaccinatie, daar eerder over aan De Standaard. ‘Dan worden mogelijke ziektesymptomen niet geïnterpreteerd als bijwerkingen van de vaccinatie.’

Naar schatting 20 procent van de Belgen is al in contact gekomen met het virus. ‘Maar we weten nog niet hoelang een natuurlijke infectie een persoon immuun maakt’, zei vaccinoloog Pierre Van Damme, lid van de taskforce vaccinatie, daar eerder over. ‘De hoop is dat een vaccinatie ook een betere bescherming geeft dan een infectie. Dat wordt ook in verdere studies in kaart gebracht.’