Zuid-Afrika wil AstraZeneca-vaccins omruilen

De Zuid-Afrikaanse regering overweegt haar coronavaccins van AstraZeneca te verkopen of om te ruilen. Het vaccin, waarmee het land de vaccinatiecampagne startte, blijkt niet tegen opgewassen tegen de Zuid-Afrikaanse variant.

Nadat uit een beperkte klinische test bleek dat het AstraZeneca-vaccin onvoldoende bescherming bood tegen een milde infectie met de Zuid-Afrikaanse variant van het virus (variant 501.Y.V2), zette het land de vaccinatiecampagne op pauze.

Volgens minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize gaat het land volgende week verder met het inenten van zorgpersoneel met het vaccin van Johnson & Johnson, in het kader van een studie van het Zuid-Afrikaanse Medical Research Center. Van dat vaccin zullen in eerste instantie veel minder doses beschikbaar zijn.

Intussen ontving Zuid-Afrika al een miljoen dosissen van het AstraZeneca-vaccin, en worden er de komende weken nog een half miljoen geleverd. Dat is genoeg voor 750.000 burgers. Verder kreeg het land meer dosissen AstraZeneca-vaccin toegewezen via het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie. De regering wil af van al die vaccins, terwijl ze dringend nood heeft aan meer dosissen van het vaccin van Johnson & Johnson.

Het is nog wachten op wetenschappelijk advies, maar de overheid hoopt haar AstraZeneca-vaccin snel te verkopen of om te ruilen voor dat van Johnson & Johnson. ‘Waarom zouden we de vaccins niet kunnen verkopen aan andere landen? Het is een optie, we overwegen het’, aldus Mkhize. ‘En als dat niet kan, dan kunnen we misschien ruilen. We hebben het besproken met Covax en met Avatt, het vaccinatieteam van de Afrikaanse Unie, dus we zien wel wat we doen’, maakt de minister zich sterk.

Mkhize voegt nog toe dat een deel van het zorgpersoneel met Pfizer-vaccin zal worden ingeënt. Verder is het land aan het onderhandelen met Moderna, het Chinese Sinopharm en over het Russische Sputnik V-vaccin.