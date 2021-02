Commissievoorzitster Ursula von der Leyen erkende in een debat in het Europees Parlement dat er fouten gemaakt zijn in de vaccinatiestrategie. Maar de pro-Europese fracties besloten het haar niet moeilijk te maken.

‘Ik ben verrast vandaag. De vaccinatiecampagne was de belangrijkste uitdaging voor de EU en de meeste sprekers hebben het over het goede werk van de Commissie. Maar we hebben tijd verloren. De grootste ...