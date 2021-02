Bent u in coronatijd een nieuwe relatie begonnen? En hoe ‘normaal’ voelde dat aan?

Voor een interview in de weekendkrant zoekt De Standaard koppels die willen vertellen hoe zij in coronatijd een nieuwe relatie begonnen, of een bestaande relatie nieuw leven inbliezen. Hoeveel afstand hou je vandaag op een date? Is die eerste kus een risico? Hoe leert u elkaar écht kennen als u niet sociaal actief kan zijn?

Zin om te vertellen hoe het u verging? Stuur dan een mailtje naar xxx@standaard.be.