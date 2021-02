In de Amerikaanse Senaat is het tweede impeachmentproces tegen Donald Trump begonnen. Bij het begin van de zitting toonde congreslid Jamie Raskin een montage waarmee de Democraten willen aantonen dat Trump schuldig is aan ‘het aanzetten tot opstand’ bij de bestorming van het Capitool eerder dit jaar. Bekijk de integrale video hier bovenaan.

Na vier uur debatteren werd het impeachmentproces tegen gewezen president Trump grondwettelijk verklaard. Vandaag beginnen normaal gezien de ­inhoudelijke debatten. Beide partijen zullen vanaf dan zestien uur de tijd krijgen om hun zaak uiteen te zetten.

Donald Trump is de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis tegen wie twee afzettingsprocedures zijn opgestart. Hij is ook de eerste oud-president tegen wie een impeachmentprocedure wordt opgestart.

De kans is echter klein dat Trump ook echt ‘afgezet’ wordt. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig, wat betekent dat 17 Republikeinen met de Democraten zouden moeten meestemmen.