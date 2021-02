Michelle Obama heeft rol in nieuwe Netflix-serie

Michelle Obama heeft een rol te pakken in de nieuwe Netflix-serie Waffles + Mochi. De eerste ‘original’ die de streamingdienst voor kleuters maakt, is bedacht door Grounds Productions, het nieuwe productiehuis van Michelle en haar man Barack.

Obama speelt een supermarkteigenaar die de twee hoofdpersonages de wereld instuurt zodat ze goede chef-koks kunnen worden. De twee wezentjes Waffles en Mochi komen uit de diepvries en alles wat zij maken is van ijs. De eigenaresse van de supermarkt spoort het tweetal echter aan om te leren hoe ze echt eten kunnen maken.

‘Ik ben zo blij om deel uit te maken van deze hilarische, hartverwarmende en magische show, en dat zeg ik niet alleen vanwege de rondvliegende winkelwagen. Ik had alleen gewild dat Waffles + Mochi er al was geweest toen mijn dochters opgroeiden, want het is het soort programma dat leuk is om als gezin samen te kijken en het geeft ouders de gemoedsrust om te weten dat hun kleintjes ook iets leren’, aldus Michelle.

De serie is vanaf 16 maart te zien op Netflix en telt voorlopig tien afleveringen van twintig minuten. Het is overigens niet de eerste serie waar Michelle Obama in te zien is. Zij speelde in 2014 mee in de serie Parks & Recreation.