Even opschudding naast het terrein tijdens de bekerwedstrijd tussen Cercle Brugge en KV Oostende. Een verwarmingselement in de tribune vatte plots vuur. En dat ging met heel wat rookontwikkeling gepaard.

De brandweer van Brugge kreeg omstreeks 18.50 uur een oproep voor het Jan Breydelstadion in Sint-Andries. Cercle Brugge was er op dat moment haar bekerwedstrijd tegen KV Oostende aan het afwerken. Een verwarmingselement in de tribune had vuur gevat en was hevig aan het roken. Enkele medewerkers konden het zelf blussen, maar de brandweer werd voor de zekerheid toch opgetrommeld. Drie brandweerwagens reden daarom naar het stadion.

De pompiers moesten uiteindelijk enkel even controleren of alles veilig was. Voor de zekerheid waren een vijftigtal mensen vanop de tribune van het verwarmingselement geëvacueerd. Het ging onder andere om afgevaardigden van beide clubs en enkele wisselspelers. Zij mochten al snel terug naar hun plaatsen. De tweede helft kon dan ook beginnen met het weinige publiek dat toegelaten was in de tribune.