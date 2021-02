Een digitale zitting voor een rechtbank in de Amerikaanse staat Texas kende een bizar begin nadat een van de aanwezige advocaten per ongeluk een filter gebruikt had. De rechter wees hem op de fout, waarna de man uitlegde dat hij geen flauw idee had hoe hij het beeld weer normaal moest krijgen. ‘Ik ben hier live’, klinkt het in het hilarische fragment dat intussen al miljoenen keren is bekeken. ‘Ik ben geen kat.’