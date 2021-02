Open VLD-voorzitter Lachaert: ‘Sihame moet dringend duidelijkheid verschaffen’

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft begrip voor de onvrede in zijn partij, na het nieuws over de 50.000 euro ‘lanceringssteun’ die Sihame El Kaouakibi (Open VLD) kreeg. Antwerpen is evenwel een belangrijke kieskring, zegt hij, waar de liberalen het altijd moeilijk hebben en dit was ‘een kandidaat met een uniek profiel’. Maar zijn geduld raakt op. Hij eist dringend tekst en uitleg.

Terwijl de onvrede over Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) langs alle gaten en kieren naar buiten komt bij Open VLD, is de voorzitter nog altijd op achtervolgen aangewezen. ‘Wij hebben bitter weinig informatie’, moest Egbert Lachaert vanochtend op Radio 1 toegeven. ‘Wij zouden graag meer duidelijkheid en transparantie krijgen.’ Hij zei voorts nog dat ‘een parlementslid dat start niets mag kosten’.

Net daar doet het pijn. Via de nieuwssite Business AM raakte gisteren bekend dat El Kaouakibi zo’n 50.000 euro steun kreeg van de partij voor haar campagne. Met de tweede plek op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement, vlak achter Bart Somers (Open VLD), was ze bovendien al zo goed als zeker van een plek in het parlement. En dat zet kwaad bloed bij de blauwen. ‘Wij kregen van Rutten (Gwendolyn, nvdr.) minimale ondersteuning. Er was geen contact, we hadden geen lijn. Dan is het opvallend dat er wel geïnvesteerd wordt in iemand die nog niets gedaan had voor de partij’, reageerde Jong VLD-voorzitter Tess Minnens gisteren. ‘Als het klopt dat ze haar deelname aan het verkiezingscongres koppelde aan die uitbetaling, vind ik dat echt niet oké. Ik probeer elke dag om jonge mensen te motiveren. Dit helpt niet.’

Lachaert heeft alle begrip voor die oprispingen. ‘Ik ben ook aan de basis van onze partij begonnen. Bij mijn eerste campagnes was het ook kiezen tussen de campagne of een nieuwe badkamer. Maar het is niet zo dat Sihame 50.000 euro cadeau gekregen heeft. Mijn voorganger (Gwendolyn Rutten, red.) heeft dit beslist om redenen die valabel en legitiem zijn. Antwerpen is de grootste kieskring, waar wij het niet makkelijk hadden in het verleden. Zij was een kandidaat met een profiel dat op allerlei vlakken een meerwaarde was.’ Hij wees er ook op dat partijen als N-VA en Vlaams Belang ‘honderdduizenden euro’s’ uitgeven voor campagnes op Facebook.

‘Partij kan zo niet verder’

Het uitgavenplafond voor de verkiezingen lag in Antwerpen op 54.000 euro. De aangifte die El Kaouakibi deed, zou daar net onder gebleven zijn. Een belangrijke vraag is of de 50.000 euro van Open VLD deel uitmaakt van dat aangegeven bedrag. ‘Voor zover we vandaag weten zit dat bedrag in die aangifte, maar ik ben niet betrokken bij haar persoonlijke aangifte’, zei Lachaert. ‘Ik zie in de aangiften in ieder geval een equivalent van dat bedrag staan.’

Het geduld van de Open VLD-voorzitter begint duidelijk op te geraken. ‘Als partij kunnen we niet verder met iemand die geen duidelijkheid geeft. Ik verwacht meer. Sihame moet dringend transparantie en duidelijkheid geven.’ Er is binnenkort een gesprek gepland. ‘Iedereen krijgt een startpakket en steun vanuit de partij en voor partijkopstukken worden soms nog veel grotere bedragen uitgegeven. Maar vanuit de basis bekeken is 50.000 euro een hoog bedrag en ik heb alle begrip voor de reacties.’

Toekomst? Steeds moeilijker

Het nieuws over de 50.000 euro komt bovenop de eerdere heisa rond Sihame El Kaouakibi. Vorige week raakte namelijk bekend dat er een bewindvoerder is aangesteld bij haar vzw Let’s go urban. Er zouden subsidies gebruikt zijn voor privé-doeleinden. In een videoboodschap ontkende El Kaouakibi vorige week de aantijgingen.

‘Als de geciteerde feiten waar zouden zijn, zou dat zeer ernstig zijn’, zei Lachaert dit weekend nog in De Standaard. ‘Publieke middelen gebruiken voor eigen doeleinden, voor een politicus bestaat er niets bedenkelijkers. Wanneer de beschuldigingen zouden worden bewezen, volgt een duidelijke sanctie. We vragen van onze mandatarissen onberispelijk gedrag. Bij een veroordeling schakel ik automatisch de statutaire commissie in.’

Op de vraag of er überhaupt nog een politieke toekomst is voor El Kaouakibi liet de Open VLD-voorzitter vanochtend verstaan dat er dan toch dringend iets moet gebeuren. ‘Als je zelf lang wacht om op de inhoud te antwoorden, maak je het voor jezelf steeds moeilijker. Ze is nog altijd lid van partij en de Vlaamse fractie. Wij worden nu meegenomen in die communicatiestroom en fijn is dat niet. Vorige week moesten we zelf ook op zoek naar informatie, dat is niet de manier waarop het zou moeten gaan.’