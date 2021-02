Australian Open: Elise Mertens schakelt Alison Van Uytvanck in dubbelspel uit

Elise Mertens heeft zich woensdag samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka voor de tweede ronde van het dubbelspel geplaatst op het Australian Open. Dat ging ten koste van Alison Van Uytvanck en de Zweedse Cornelia Lister, die hun huid wel duur verkochten. In 2 uur en 23 minuten werd het 3-6, 7-5 en 6-4.

In de tweede ronde nemen Mertens en Sabalenka het op tegen de Australische Ashleigh Barty, nummer een van de wereld in het enkelspel, en de Amerikaanse Jennifer Brady. Zij versloegen de Australische wildcardspeelsters Abbie Myers en Ivana Popovic in twee sets: 6-2 en 6-4.

Sabalenka en Mertens, de nummers vijf en zes op de WTA-dubbelranking, vormen het tweede reekshoofd op het hardcourt in Melbourne. De twee vormen al een tijdje een succesvol dubbelpaar, met in 2019 onder meer winst in Indian Wells, Miami en het US Open. Op het Australian Open en Wimbledon schopten ze het al tot de kwartfinales, op Roland-Garros tot de halve finales.

Aryna Sabalenka. Foto: REUTERS