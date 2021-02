Twitteraccount Ben Weyts gehackt: ‘i love acid (niet de drug)’

Sinds dinsdagavond laat komen er vreemde berichten op het account van Vlaams viceminister-president Ben Weyts (N-VA). Er werden vanaf zijn accounts enkele vreemde tweets gestuurd en ook zijn bio werd aangepast. Zijn woordvoerder bevestigt aan onze redactie dat het account gehackt is. ‘We zoeken nog een oplossing’

Dinsdagavond verscheen met ‘love acid’ het eerste vreemde bericht op het Twitteraccount van Weyts. Acid of lsd is een psychedelische drug. Het zou er 45 minuten gestaan hebben voordat het werd verwijderd. De tweet stond ook vastgepind. Kort na de tweet verscheen een bericht met daarin een reeks letters en cijfers. Dat bericht werd echter al snel verwijderd.

Net voor middernacht, nadat de andere tweets al waren verwijderd, werd er uiteindelijk een laatste bericht geplaatst: ‘i love acid (niet de drug)’. Het is niet helemaal duidelijk wat de hacker daarmee bedoelt. Mogelijk verwijst de hacker naar Nathan Vandergunst die op Youtube vlogt onder de naam Acid.

Verder werd ook nog de Twitterbio van de viceminister-president aangepast van zijn functies en hobby’s naar ‘acid is niet responsible’ of ‘acid is niet verantwoordelijk’.

Michael Devoldere, de woordvoerder van Weyts, bevestigt dat het account inderdaad gehackt werd. ‘We zoeken nog een oplossing’, klinkt het.

In de zomer van 2020 vond op Twitter de grootste hack ooit plaats waarvan onder meer voormalig president Barack Obama, rapper Kanye West en miljardair Warren Buffett slachtoffer werden. Op dit moment lijkt enkel het account van Weyts gehackt.

Foto: Twitter