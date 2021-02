CEO van luchthaven Luik ontslagen wegens ernstige fout

Luc Partoune, de topman van de Liege Airport, is ontslagen wegens een ernstige fout. De beslissing werd dinsdagavond unaniem genomen door de raad van bestuur. Frederic Jacquet zal de functie van CEO ad interim overnemen.

De raad van bestuur was bijeengeroepen nadat de bevoegde Waalse minister, Jean-Luc Crucke, maandag had gevraagd om zo snel mogelijk volledige duidelijkheid te brengen over een overeenkomst die de luchthaven had gesloten met JCP Conseil. Dat is een onderneming van Jean-Claude Phlypo, de gewezen topman van de SRWT (Société régionale wallonne du Transport; het bedrijf achter de openbaarvervoermaatschappij Tec) en voormalig schepen in de gemeente Blégny.

Volgens de krant Le Soir draait de zaak rond een consultancy-overeenkomst ter waarde van 60.000 euro, waarvoor geen aanbesteding had plaatsgevonden.