Films met Koen De Bouw, Johan Heldenbergh en Belgische kortfilm maken kans op Oscar

De kortfilm ‘Da Yie’ van de Antwerpse filmmaker Anthony Nti staat op de shortlist voor de Oscars en maakt dus nog kans op een nominatie in de categorie Beste Kortfilm. Dat heeft het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) woensdag bekendgemaakt. De Belgische inzending ‘Filles de joie’ maakt wel geen kans meer op de Oscar voor Beste Buitenlandse Film.

De film gaat over een vreemdeling die de opdracht krijgt om in Ghana kinderen te ronselen voor een risicovolle baan. Hij vindt er Prince en Mathilda, twee levendige kinderen, en brengt die naar zijn bende. Al snel begint hij zijn beslissing in twijfel te trekken, uit bezorgdheid over hoe die het leven van de kinderen drastisch zou kunnen beïnvloeden.

Da Yie is een van de tien titels die op de shortlist staat voor een Oscar in de categorie Beste Kortfilm.

Op 15 maart zal worden bekendgemaakt of de films op de shortlist ook een nominatie in de wacht slepen. De 93ste ceremonie van de Oscars vindt plaats op 25 april, in het Dolby Theater in Los Angeles.

Belgische inzending niet op short list

De Belgische inzending ‘Filles de joie’ maakt geen kans meer op een Oscar in de categorie Beste Buitenlandse Film. De Franstalige dramafilm van Frédéric Fonteyne en Anne Paulicevich heeft de shortlist niet gehaald, zo is bekendgemaakt door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisator van de Oscars.

‘Filles de joie’ vertelt het verhaal van drie vrouwen die een dubbelleven leiden in de seksindustrie. De vrouwen worden vertolkt door Sara Forestier, Noémie Lvovsky en Annabelle Lengronne. In november had een nationale jury, waarin zowel leden van de Vlaamse als van de Franse Gemeenschap zetelen, de film uitgekozen als Belgische inzending voor de Oscars.

Maar ‘Filles de joie’ staat dus niet op de shortlist. De Tunesische film ‘The Man Who Sold His Skin’, met Koen De Bouw in een hoofdrol, maakt wel nog altijd kans op een beeldje, net als het Bosnische ‘Quo vadis, Aida’ met Johan Heldenbergh. De lijst telt in totaal vijftien films.