Tweede afzettingsproces tegen Trump gestart: ‘Natuurlijk kan Senaat ex-president impeachen’

Hoofdaanklager Jamie Raskin gaf dinsdagavond het startschot van het tweede afzettingsproces tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Raskin hamerde daarbij op de boerenlogica dat als een proces tegen een ex-president ongrondwettig zou zijn – zoals Trumps advocaten beweren – er een ‘januari-uitzondering’ wordt uitgevonden.

‘Voor dezelfde feiten waarvoor een president 3 jaar en 11 maanden aansprakelijk is geweest, zou hij dat in zijn laatste weken dan opeens niet meer zijn. Dat kan nooit de bedoeling geweest zijn van onze stichters. Uit de verslagen van toen blijkt wat hun grootste angstdroom was: een president die rebelleert tegen zijn eigen vervanging.’ Raskin toonde daarop een eerste ­indringende montage van 6 januari: de opruiende speech van Trump, de bestorming van het Capitool, de chaos en de angst.

Andere aanklagers legden uit dat er ook precedenten zijn: een senator uit Tennessee in 1797 wegens verraad en een minister in 1876 wegens omkoping. Beiden werden eerst ontslagen, en pas daarna door de Senaat bestraft.

Toen keerde Raskin terug naar de bestorming van het Capitool, met een persoonlijke noot. Hij vertelde dat zijn dochter en schoonzoon hem die ­bewuste 6 januari vergezelden, daags na de begrafenis van zijn zoon. ‘Ik zei hen nog dat het uiteraard veilig was: dit is het Capitool.’ Toen de relschoppers het gebouw innamen, kon Raskin zijn familieleden niet meer bereiken. ‘We hoorden gebonk op de poort van de zaal. Iedereen begon te bellen om afscheid te nemen, een priester ging voor in gebed.’

Daarop kregen Trumps advocaten het woord. Maar zij konden de Senaat niet overtuigen dat dit proces niet gevoerd mag worden: een meerderheid van de senatoren (56 stemmen tegenover 44) verklaarde het impeachmentproces grondwettelijk. Zes Republikeinen stemden mee met de Democraten. Woensdag beginnen normaal de ­inhoudelijke debatten.