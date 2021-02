Correctionele rechtbank: avondklok is wél wettig

De correctionele rechtbank van Charleroi heeft een veelbesproken vonnis van de politierechtbank vernietigd dat de (grond)wettelijke basis van de coronamaatregelen in twijfel trok.

Op 21 september had de ­politierechter van Charleroi ­geoordeeld dat de avondklok ­onwettig was. Het parket ging ­onmiddellijk in beroep tegen de uitspraak.

De correctionele rechtbank heeft het vonnis nu vernietigd, maakten minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Binnenlandse ­Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bekend. ‘De wet van 15 mei 2007 geeft de minister van ­Binnen­­landse Zaken wel degelijk de ­mogelijkheid om in de huidige uitzonderlijke omstandigheden dergelijke maatregelen te ­nemen.’

De Raad van State heeft al meer dan 30 keer de wettelijkheid van het optreden van de regering bevestigd, zeggen de ­ministers. Drie keer deed de Raad dat niet omdat de beslissingen onvoldoende gemotiveerd waren.