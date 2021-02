Cercle Brugge kegelt Oostende uit beker

Cercle Brugge verraste seizoensrevelatie KV Oostende met 3-1 en mag naar de kwartfinales van de Croky Cup. De doelmannen vertolkten een hoofdrol: Bruzzese was bij Cercle de grote man met enkele cruciale reddingen terwijl KVO-goalie Hubert zwaar in de fout ging bij de 2-1 van Denkey.

De eerste helft was volledig voor, KV Oostende dat al binnen de minuut na aftrappen op voorsprong kon komen via Gueye. Die besloot op Bruzzese. Enkele minuten later hobbelde een schot van een bedrijvige Bataille voorlangs. Cercle kon lang geen vuist maken en moest het spel van de buren uit Oostende ondergaan: ook Kvasina kwam dicht bij een goal. De Kustboys konden al dat overwicht pas halfweg de eerste helft omzetten in een voorsprong na een goal van Bätzner. Gueye pakte daarvoor uit met een goede actie en had de bal onbaatzuchtig afgelegd. Oostende leek de zaakjes goed onder controle te hebben, al kwam het nog érg bedrogen uit.

Vuur op en naast het veld

Op het halfuur viel de gelijkmaker van Cercle helemaal uit het niets. Na een warrige fase voor het Oostendse doel kon Deman na wat vaardig voetenwerk Hubert vloeren met een mooi puntjertje. KVO probeerde meteen te reageren, maar kwam goed weg toen diezelfde Deman net voor de rust Hubert op zijn weg vond. De West-Vlaamse derby in de 1/8ste finales van de Croky Cup ontgoochelde zo niet. En ook naast het veld viel er wat te beleven: de hoofdtribune van Jan Breydel, inclusief zo’n 50-tal aanwezigen, moest even geëvacueerd worden nadat een verwarmingselement brand had gevat. Zo liepen er plots een aantal brandweermannen door de catacomben van het stadion.

Ook vurig: de tweede helft op het veld. Alweer was de beste start voor Oostende, waar zowel Hjulsager als de ingevallen Sakala een sterke Bruzzese op hun weg vonden. Toch kwam Cercle op voorsprong. Een prima cross belandde op het hoofd van Denkey, die de bal voorbij een grabbelende Hubert in het lege doel kopte. Een blunder van jewelste van de KVO-goalie, want dit kon wel eens een kwartfinale kosten.

KVO voelde vermoeidheid in de benen sluipen, Blessin was niet tevreden van wat hij zag. Marquet en Vandendriessche werden al gebracht, ook Thiam moest van de ijskoude tribune nog komen aanvallen op het veld. Het mocht allemaal niet meer baten: Ugbo stond net op het veld toen hij rustig de 3-1 mocht scoren. Cercle kreeg zo een mentale opsteker van jewelste en mag verder bekeren. Oostende mag zich volop focussen op het halen van de play-offs.