Borrell bereidt nieuwe sancties voor tegen Moskou

Pro-Europese fracties verhogen de druk om extra sancties te treffen tegen Rusland, na het desastreuze ­bezoek van de Europese top­diplomaat Josep Borrell.

Josep Borrell kreeg niet alleen van zijn eigen sociaaldemocratische fractie felle kritiek wegens het verloop van zijn bezoek aan Moskou (DS 6 februari). ‘Hoe tem je een beer? Met een pot honing en een grote stok’, zei Hilde Vautmans (Open VLD). ‘Anders valt hij aan. Uw desastreus bezoek heeft de Europese Unie schade toe­gebracht. Nooit leken we zo zwak.’

‘U bent in een zorgvuldig voor­bereide valstrik getrapt’, zei Anna Fotyga, lid van de Poolse regeringspartij PiS. Zij was een van de ruim 80 Europarlementsleden die er in een brief aan Ursula von der Leyen op aandrongen actie te ondernemen ‘als de heer Borrell niet uit eigen ­beweging ontslag neemt’. Het ging vooral om verkozenen uit de Baltische landen en Oost-Europa.

Maar Von der Leyen had vooraf al haar vertrouwen bevestigd in de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU. Haar EVP-fractie is niet van plan de Russische president Vladimir Poetin een cadeau te doen door te blijven inhakken op Borrell en zo de aandacht af te leiden van de toestand in Rusland. ‘Het is duidelijk dat het Poetin-systeem meer en meer een autocratie is geworden. Na deze provocatie van Moskou moeten we nieuwe sancties overwegen: tegen de oligarchen en inzake energie’, zei Manfred Weber, de Duitse fractieleider van de EVP. Dat laatste is een verwijzing naar de aanleg van Nord Stream 2, waarvan de Duitse regering de grote voortrekker is.

‘Dappere reis’

De Nederlandse sociaaldemocrate Kati Piri noemde het fout om alles in de schoenen van Borrell te schuiven. ‘De Europese leiders hadden beter een harder standpunt ingenomen. Maar er is Viktor Orban, ­Macron hernieuwt zijn oproep tot dialoog met Moskou en Nord Stream 2 wordt aangelegd met steun van Merkel. De Europese Raad moet harde sancties treffen tegen Poetin en zijn volgelingen.’

Ook bij de Groenen gingen stemmen op voor sancties. Een van hen, Reinhard Bütikofer, drukte zijn ­ongeloof uit voor ‘de steun tijdens het debat van radicaal-links en ­extreemrechts voor de dictatuur van Poetin’. Zo kreeg Borrell lof voor zijn ‘dappere reis’ van Thierry ­Mariani, lid van het Rassemblement National van Marine Le Pen.

Maar volgens Borrell maakte zijn bezoek duidelijk dat Rusland niet geïnteresseerd is een constructieve samenwerking met de EU zolang ze blijft opkomen voor mensenrechten en de liberale democratie. Daarom zal hij voorstellen doen voor nieuwe sancties: ‘Het is aan de lidstaten om over de volgende stappen te beslissen, en daar kunnen ook sancties bij zijn.’ Op 22 februari buigen de ministers van Buitenlandse Zaken zich erover, de Europese leiders beslissen op hun top in maart.