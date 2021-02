Club Brugge kan rekenen op Mata en Vanaken voor bekerkraker tegen Antwerp

Uitstekend nieuws voor Club Brugge: Clinton Mata en Hans Vanaken raken fit voor de bekermatch tegen Antwerp. Clement meldde dinsdag dat hun blessures een pak minder erg zijn dan eerst gevreesd. ‘Mata mag zich Jezus noemen: die is op twee dagen verrezen’, klonk het.

Club Brugge-Antwerp is woensdag de klepper in de 1/8ste finales van de Croky Cup. Na Waasland-Beveren had Clement kopzorgen: hij vreesde dat Vanaken en Mata niet zouden kunnen spelen. Maar die vrees bleek dinsdag ongegrond. ‘Het gaat erg goed met hen’, aldus Clement, die beide spelers ook mocht verwelkomen op training. ‘Hans was zondag al stukken beter. Hij had een elleboogstoot tussen de ribben gekregen, maar die pijn was dus sneller verdwenen dan ze gekomen was. Ook Clinton is fit: hij heeft erg veel geluk gehad volgens de dokter. Het was eigenlijk een impactblessure op zijn knie. Voor hetzelfde geld zat zijn been wel helemaal vast en kon het erger zijn geweest.’

Zes maanden geleden was die affiche nog de bekerfinale van vorig seizoen, al vind Clement dat je moeilijk een vergelijking kan trekken tussen de partij van toen en nu. Antwerp heeft een andere trainer en ook de kern van beide ploegen is ondertussen gewijzigd. Zo loopt er bij Club nu ene Noa Lang rond, die met elf goals en zeven assists door de competitie wervelt. ‘Ik sta niet versteld van zijn cijfers, want ik ken zijn kwaliteiten’, aldus Clement. ‘Op dit moment is Noa heel efficiënt. Maar er komen ook matchen aan waar de bal nét niet binnen zal gaan. Het belangrijkste voor mij is dat hij gevaar blijft creëren. Als hij blijft spelen binnen ons stramien en zijn opdrachten blijft uitvoeren, dan gaan we nog héél veel plezier aan hem hebben.’

Clinton Mata is fit voor het bekerduel tegen Antwerp. Foto: BELGA

24 op 24

Ondertussen loopt het ook bij Club Brugge als een trein. Met negen zeges op rij, waarvan 24 op 24 in de competitie én een overwinning in de Croky Cup, evenaarde de ploeg van Clement de zegereeks van het succeselftal onder Trond Sollied in 2003. ‘Al kan je die periodes moeilijk met elkaar vergelijken’, zegt Clement, toen zelf als verdediger deeltje van het succes. ‘Toen zaten we met een heel ervaren elftal. Met één blik naar elkaar wisten we wat we moesten doen. Nu hebben we veel jonge spelers aan het begin van hun carrière. Vanaf de bank moeten we nog vaak bijsturen. Die verantwoordelijkheid op het veld, weten wat er moet aangepast worden in bepaalde situaties, moet nog meer komen. Al is dat al fel vooruit gegaan. Uiteindelijk kan je een atleet die twintig jaar geleden honderd meter sprint deed, niet meer vergelijken met een spurter van vandaag. Voetballers zijn ook veel meer echte atleten dan vroeger.’