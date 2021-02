Britse prinses Eugenie bevallen van een jongen

Prinses Eugenie (30), dochter van prins Andrew en kleindochter van de Queen, is moeder van een jongen geworden. Dat heeft Buckingham Palace meegedeeld. Moeder en baby stellen het goed, maar een naam is nog niet bekendgemaakt.

Vader Jack Brooksbank (35) was dinsdagmorgen aanwezig bij de geboorte in Portland Hospital in Londen. Het is het eerste kind van het echtpaar.

Koningin Elizabeth (94), haar man prins Philip (99), en de ouders van Eugenie, Sarah Ferguson (61) en prins Andrew (60), zijn ‘erg verheugd’. Hoe de jongen zal heten en of hij een koninklijke titel krijgt, is nog niet bekend. Het is al het negende achterkleinkind van de Queen.