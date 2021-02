Rock Werchter hoopt nog steeds op volle capaciteit deze zomer

‘Op dit moment gaan we er nog steeds van uit dat we een festival op volle capaciteit zullen kunnen organiseren.’ Dat zei Rock Werchter-organisator Herman Schueremans tijdens ‘Don’t mind the future’, een reeks online panelgesprekken van Vi.be, Trix, Het Depot en OLT Rivierenhof in het kader van de Week van de Belgische muziek.