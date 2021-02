‘Helikoptercrash Kobe Bryant gevolg van ruimtelijke desoriëntatie piloot’

Een onderzoek naar de precieze omstandigheden van de helikoptercrash met NBA-legende Kobe Bryant heeft geleid tot de conclusie dat de fout vooral bij de piloot lag. Hij had geen toestemming om in de wolken te vliegen, maar deed het toch, en zou gedesoriënteerd geraakt zijn.

‘Het is duidelijk dat de piloot zijn visuele oriëntatie verloor door de wolken en de zaken op de monitors niet langer correct kon interpreteren’, besluiten de onderzoekers van de National Transportation Board (NTSB).

Piloot Ara Zobayan liet de verkeerstoren weten dat hij de helikopter deed stijgen, maar in werkelijkheid daalde het toestel, vlak voor het tegen een bergwand crashte. Volgens NTSB-voorzitter Robert Sumwalt mocht de piloot niet in de wolken vliegen, maar deed hij dat toch. De NTSB zal nu onderzoeken of er sprake was van enige druk om de vlucht uit te voeren. ‘Wat waren de verwachtingen van het bedrijf waarvoor de piloot vloog, welke druk legde hij zichzelf op en welke acties had hij kunnen ondernemen om te vermijden dat hij in de wolken zou vliegen?’, vroeg Sumwalt zich af.

Er was volgens de onderzoekers geen sprake van een mechanisch defect. De NTSB zal het fenomeen ‘ruimtelijke desoriëntatie’ verder onderzoeken. ‘Het is een krachtig fenomeen dat piloten die visuele referenties verliezen verwart. We moeten bekijken welke training we kunnen aanbieden om hiermee om te leren gaan’, zei Sumwalt.

Op 26 januari 2020 crashte de helikopter in de heuvels van Calabasas, Californië. Alle negen inzittenden lieten het leven, waaronder Kobe Bryant (41) en zijn dochter Gianna (13).