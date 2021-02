Nieuw-Zeelands parlementslid weigert das te dragen en moet parlement verlaten

Parlementslid Rawiri Waititi weigerde een das te dragen in het Nieuw-Zeelandse parlement, iets wat hij een ‘culturele kwestie’ noemt. Omdat mannelijke parlementsleden wettelijk gezien enkel een vraag mogen stellen als ze een das dragen, kreeg Waititi tot tweemaal toe het woord niet van voorzitter Trevor Mallard. Hij werd uiteindelijk uit het parlement gezet.

Waititi is een van de leiders van de Maori-partij. De Maori zijn een inheems volk in Nieuw-Zeeland, en het dragen van een das past voor Waititi niet bij zijn culturele identiteit. ‘Het gaat niet om die das, maar om culturele identiteit’, zei hij aan een lokale nieuwszender bij het verlaten van het parlement. Toen Mallard Waititi een tweede keer onderbrak bij het stellen van zijn vraag, vroeg hij Waititi ineens het parlement te verlaten. Die behandeling vindt Waititi ‘gewetenloos’, en hij voegde eraan toe dat hij wel degelijk zakelijke kledij droeg, maar die van de Maori.

De andere leider van de Maori partij, Debbie Ngarewa-Packer, droeg uit protest wel een das. Voor vrouwen behoort de das niet tot de kledingvoorschriften.

Mallard zelf zegt voorstander te zijn om de kledingvoorschriften aan te passen, maar nadat hij vorige week de mening van andere parlementsleden vroeg, besliste hij de verplichte das te behouden als kledingvoorschrift. ‘Een grote meerderheid van de parlementsleden wil de huidige situatie behouden’, zei Mallard na de bevraging. ‘Daarom heb ik beslist om geen verandering door te voeren. Zakelijke kledij blijft de norm, met een das en jasje voor mannen.’

Het is niet de eerste keer dat Waititi strijdt tegen de verplichte das. Vorig jaar werd hem gezegd dat hij een das moest dragen in het parlement, anders zou hij geen toegang meer krijgen. Waititi noemde dassen ‘koloniale stroppen’ en zei in zijn eerste speech ‘haal deze strop van mijn nek, zodat ik mijn lied kan zingen’.

Eerste minister Jacinda Ardern heeft er niets op tegen dat mensen zich verzetten tegen de verplichting, maar denkt dat er belangrijkere problemen zijn. ‘Ik denk niet dat Nieuw-Zeelanders wakker liggen van dassen’, zei ze.

Diverse regering



De Maori krijgen een steeds luidere stem in Nieuw-Zeeland. Zo werd Nanaia Mahuta de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken voor Nieuw-Zeeland, nadat ze in 2017 als eerste vrouw minister voor Maori-ontwikkeling werd onder Ardern. Mahuta maakt deel uit van de inheemse Maori en heeft net als Waititi een traditionele gezichtstatoeage.