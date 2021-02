86-jarige vrouw overleden in tuin woonzorgcentrum: ‘Een groot drama’

In Willebroek is dinsdagochtend het lichaam van een 86-jarige vrouw gevonden in de voortuin van een woonzorgcentrum aan de Tisseltsesteenweg. Dat zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Het was een voorbijganger die het lichaam achter een muurtje zag liggen en alarm sloeg. De medische diensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Het gaat om een bewoonster van het woonzorgcentrum, die op een of andere manier alleen is buiten geraakt. Een wetsdokter heeft intussen vastgesteld dat de vrouw overleden is aan onderkoeling door de vrieskou.

‘Dit is een bijzonder tragisch voorval’, stelt burgemeester Bevers. ‘In de eerste plaats is dit verschrikkelijk voor de familie, maar ook in het woonzorgcentrum is iedereen geschokt. In principe is er een strikte procedure die moet worden gevolgd en kan een bewoner niet zomaar alleen naar buiten.’

Hoelang de vrouw al buiten was en hoe dat kon gebeuren, wordt volgens Bevers nog nagegaan. De vrouw verbleef in een open afdeling van het woonzorgcentrum, maar ook daar wandel je ‘s nachts of in de vroege ochtend normaal gezien niet zo het centrum uit.