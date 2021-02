Mede-oprichtster The Supremes plots overleden

The Supremes-zangeres Mary Wilson is op 76-jarige leeftijd overleden. Wilson was als enige van begin tot het einde lid van de legendarische soulgroep.

Een woordvoerder van de zangeres heeft haar overlijden aan het tijdschrift Variety bevestigd. Wilson overleed in haar woning in Las Vegas. Haar doodsoorzaak is nog niet bekend.

Het overlijden komt er wel vrij plots. Amper enkele dagen geleden meldde ze haar fans nog in een videoboodschap dat er een nieuw album van haar op komst was, deels met onuitgebrachte opnames uit de jaren ‘70, en deels met nieuw materiaal. Ze hoopte de nummers volgende maand openbaar te maken.

De begrafenis is in besloten kring vanwege de coronamaatregelen, maar later dit jaar zal er een openbare herdenkingsdienst worden georganiseerd.

Wilson richtte The Supremes in 1959 op, samen met Florence Ballard, Diana Ross en de al vroeg vertrokken Betty McGlown. De groep wordt beschouwd als één van de belangrijkste muziekgroepen in de Verenigde Staten en Europa.

The Supremes speelden ook een belangrijke rol in de doorbraak van de Afro-Amerikaanse rhythm-and-bluesmuziek. Ze scoorden hits met nummers als ‘Baby Love’, ‘Stop! In the Name of Love’, ‘You Can’t Hurry Love’, ‘You Keep Me Hangin’ On’ en ‘The Happening’.

Later werd de groep ook wel bekend als Diana Ross & The Supremes. Midden de jaren ‘70 verliet Diana Ross de groep, die toen opnieuw verder ging als The Supremes. Toen Mary Wilson in 1977 vertrok om een solocarrière te beginnen, viel de groep definitief uit elkaar.

Ook lang na de split bleven The Supremes populair. Veel van hun bekendste nummers werden later nogmaals een hit in de versie van andere muzikanten, zoals Phil Collins of Kim Wilde.